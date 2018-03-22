Kazdığı çukurda yakalandı !

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 60 kök hint keneviri ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin uyuşturucu ekimi için kazdığı çukurda yakalandığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada merkeze bağlı Tepeköy çevresinde bir otomobil ile bazı şüphelileri tespit etti. Bunun üzerine bölgede arama tarama faaliyeti yapan ekipler, otomobil yanında çevresi kapatılmış bir alanda uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek buldu. Otomobildeki 3 şüpheliyi ile birlikte hint keneviri ekimi için çukur kazan şüpheli M.S.E'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kazılan 2 çukurda toplam 60 kök hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.