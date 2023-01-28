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KDK'dan 'otobüs kartı' kararı: ''Engelli'' yerine...

KDK'dan 'otobüs kartı' kararı: ''Engelli'' yerine...
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KDK, Tip-1 diyabet hastası çocukların otobüs kartındaki "engelli" ibaresinin kaldırılarak "özel" ibaresi yazılmasına aracılık etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Tip-1 diyabet hastası bir çocuğun otobüs kartındaki "engelli" ibaresinin değiştirilmesi yönündeki başvurusunda ilgili belediye ile temasa geçerek, engelli çocukların kartlarında "özel" yazılmasına aracılık etti.

Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye'de 18 yaş ve altı çocukların veli, vasi onayı ya da izni gerekmeden doğrudan KDK'nın çocuk internet sitesi üzerinden kuruma başvuruda bulunabildikleri anımsatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda, tip-1 diyabet hastası ve özel gereksinimi olan bir çocuğun başvurusuna yer verildi.

Buna göre, belediye otobüslerinde kullanmak üzere çıkarttığı serbest kartın üzerinde "engelli" ibaresi bulunan ve kartın renginin de diğerlerinden farklı olduğunu belirten bir çocuk, çocukların psikolojisi düşünülerek kartlardaki "engelli" ibaresinin çıkarılması için KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, talebin karşılanması için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iletişime geçti.

KDK'nın yaptığı görüşmeler sonucu belediye, başvurucu çocuğun otobüs kartındaki "engelli" ibaresinin kaldırarak yerine "özel" ibaresi yazılmasına karar verdi.

Etiketler otobüs otobüs kartı karar
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