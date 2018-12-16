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  3. 16 Aralık 2018 12:08

Kedinin gözlerini oyup kulaklarını kestiler !

İzmir'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir kedinin gözlerini oyup kulaklarını kestiler.

Kedinin gözlerini oyup kulaklarını kestiler !
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İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gözleri oyulan ve kulakları kesilen sokak kedisi, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

Göztepe semtindeki bir parkta gözleri oyulmuş kedi olduğunu görenler, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine olayı araştıran Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir üyeleri yaralı kediyi hurda aracın içinde bularak veterinere götürdü. Tedaviye alınan kedinin gözlerinin oyulması ile kulaklarının kesik olmasından dolayı polise de başvurularak, sorumluların bulunmasını istendi.

Polis, kediye kötü muamele yapan kişi ya da kişileri belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AA

izmir , hayvansever , kedi , kulak
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