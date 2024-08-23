Kediye çarpmamak için manevra yapınca kadına çarptı
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Konya'da önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında oturan kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi Dutlu Caddesi'nde meydana geldi. Y.D. (21), hafif ticari aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında oturan Ö.E.'ye (39) çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Y.D. gözaltına alındı.
DHA
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