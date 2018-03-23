Kediye hayvan barınağına girdi 14 koyun öldü

Tunceli'de koyunların bulunduğu hayvan barınağına kedi girdi. Kediyi, kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar, izdihama neden oldu. Bu nedenle altta ezilen 14 koyun öldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağıla giren kediyi kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar birbirini ezdi, 14'ü öldü. İlçeye bağlı Payamdüzü köyünde bir ağılda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Akpolat'a ait koyunların bulunduğu hayvan barınağına kedi girdi. Kediyi, kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar, izdihama neden oldu. Bu nedenle altta ezilen 14 koyun öldü, 4 koyun ise yaralandı.

KEDİDEN KORKUP BİRBİRLERİNİ EZMİŞLER

Sabah durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Akpolat ise durumu veteriner hekime bildirdi. Olay yerine gelen veteriner hekimler Cem Avcı ve Latif Çelik yaralı koyunların tedavisini ve koyunların ölüm sebepleri ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede koyunların kediden korkup birbirlerini ezdiği belirlendi. Payamdüzü köyünden aldıkları vaka bilgisi üzerine bölgeye gittiklerini belirten Uzman Veteriner Hekim Cem Avcı "Ağıl içinde 14 tane koyunun ölü olduğunu, 4 tane koyunun da yaralı olduğunu tespit ettik. Yaralı olan 4 koyunun tedavisini veteriner arkadaşla birlikte yaptık" dedi.

Ölen hayvanlarla ilgili bölgede inceleme yaptıklarını da aktaran Avcı, "İçeriye bir kedinin girdiği, bu kediden dolayı da hayvanların ürküp birbirini sıkıştırdığını 14'nün bu nedenle öldüğü tespitinde bulunduk" diye bilgi verdi.