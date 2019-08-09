Kelebekler Vadisi büyük tehlike altında !

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli doğal alanlarından olan Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nin statüsü değiştirilmesine tepkiler büyüyor.

TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şube Başkanı Doç. Dr. Öncü Başoğlan Avşar, Muğla’nın her yerinin yıllardır kaçak yapılarla turizme açıldığını, şimdi de sıranın Kelebekler Vadisi’ne geldiğini söyledi.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre; Avşar, “Öncelikle 1. derece, 2. derece ve 3. derece şeklindeki tanımlar ‘Kesin Korunacak Hassas Alanlar’, ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanları’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları’ olarak değişti. Kelebekler Vadisi de dahil olmak üzere Muğla’da birçok alan ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanları’ statüsüne düşürüldü.

Uzun yıllardır yakın çevresinde süre giden yoğun turizm etkisinden Kelebekler Vadisini koruyan 1. Derece Doğal Sit statüsüne sahip bir korunan alan olmasıdır. Statünün bu şekilde değiştirilmesiyle Kelebekler Vadisi artık korunamayacak” dedi.