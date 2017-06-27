Kelebekler Vadisi'nde mahsur kaldılar

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan tatilciler 25 yaşındaki Adem Dağ ile 29 yaşındaki Erhan Yanar, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.



Faralya Mahallesi'ne tatil için gelen üniversite öğrencisi Adem Dağ ile Erhan Yanar, patika yoldan Kelebekler Vadisi'ne inmek istedi. Vadinin 300 metrelik yamacından inişe geçen ikili, kayalıklarda mahsur kaldı. Dağ ve Yanar'ın bugün saat 17.00 sıralarında Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'nı araması üzerine bölgeye Fethiye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi sevk edildi. Mahalleye gelerek tatilcilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, yamacın üzerine iple iniş istasyonu kurdu. 20 metrelik inişin ardından ekipler, Dağ ve Yanar'ı mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtardı.







SAĞLIK DURUMLARI İYİ

AKUT Fethiye Ekip Lideri Fatih Işık, 2 saatlik operasyonun sonunda tatilcileri mahsur kaldıkları yerden kurtardıklarını söyledi. Bölgenin oldukça sarp olduğunu anlatan Işık, "İhbarın gelmesinin ardından Faralya Mahallesi'ne geldik. Yarım saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştık. Tatilcileri ipe bağlayarak yukarı çektik. Sağlık durumları iyiydi. Geceyi mahsur kaldıkları yerde geçirmeleri hayati risk oluşturabilirdi" dedi.



