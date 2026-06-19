Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu! Adnan Beker kamu davası istedi

CHP Milletvekili Adnan Beker, 24 Mayıs'ta parti genel merkezinde yaşanan olaylarla ilgili kendisini 'militan toplamakla' suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki gerilim, adliye koridorlarına taşındı. CHP Milletvekili Adnan Beker, kendisini parti genel merkezine militan toplamakla suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "işlemediğini bildiği halde bir kişiye hukuka aykırı fiil isnat etmek" suçlamasıyla Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

24 Mayıs'ta Neler Yaşanmıştı?

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik aldığı kararın ardından, 24 Mayıs 2026 tarihinde polis ekipleri CHP Genel Merkezi’ne gelmişti. Sabah saat 07.00 sularında başlayan ve gün boyu süren gerginlikte, polisin binaya girmesini engellemek isteyen grup ile kendilerini "Kılıçdaroğlu destekçisi" olarak tanımlayan bir başka grup arasında fiziki müdahaleye varan arbedeler yaşanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Tepki Çeken Açıklaması

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı açıklamada doğrudan Adnan Beker'i hedef alarak, "Adnan Beker'in militanlarının orada ne işi var? Taş atmak için mi, olay çıkartmak için mi?" ifadelerini kullandı.

Adnan Beker'in Yargı Hamlesi: Bu sözlerin ardından harekete geçen Beker, avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir somut delile dayanmayan, açıkça gerçek dışı bir vakıa isnat ettiğini vurguladı.

"Sadece Destek İçin Oradaydım" Savunması

Suç duyurusu dilekçesinde, Beker'in 24 Mayıs günü yanında yalnızca iki danışmanıyla bulunduğu ve genel merkeze gidiş amacının "seçilmiş genel başkanına destek vermek" olduğu belirtildi.

Kamu Davası Talebi

Beker'in avukatı, bir kimseye işlemediğini bildiği halde hukuka aykırı fiil isnat edilmesinin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu hakkında kamu davası açılmasını resmen talep etti.

Birgün