Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi. Kılıçdaroğlu çiftinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir’in cenazesine katılmak için Antalya’ya giderken makam aracıyla trafik kazası geçirdi.
Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, araçta hasar oluştu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol