Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 7 bin ağaç talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyada sayılı yaşayan ağaç müzelerinden biri olan TEMA’nın kurucu başkanı Hayrettin Karaca tarafından kurulan Yalova’daki Karaca Arboretum’un kapanacağı iddiası üzerine, 7 bin farklı yaşayan ağacın bulunduğu müzeye destek olunması için devreye girdi.

Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, arboretuma her türlü desteğin sağlanacağını bildirdi.

Bilim insanı ve TEMA’nın kurucu başkanı olan Hayrettin Karaca tarafından kurulan ve Türkiye’nin ilk özel arboretumu olma özelliği taşıyan Karaca Arboretum’un kapanacağı iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun devreye girdiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, dünyada sayılı yaşayan ağaç müzelerinden biri olan ve bünyesinde 7 bin farklı ağaç ve bitki türünü barındıran arboretumun kapanacağı iddiaları üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu yetkililerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a arboretumun kapatılması ihtimaline karşı ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Yalova Belediye Başkanı Salman’ın arboretum yetkilileriyle görüşerek kapanma iddialarının gerçek olup olmadığını araştırdı. Salman’ın yaptığı görüşmelerde arboretumun kapanması iddiasının gerçek olmadığı ve Yalova Belediyesi’nin arboretuma her türlü desteği vereceğini ilettiği öğrenildi.

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Karaca Arboretum 1980 yılında, Hayrettin Karaca tarafından kuruldu. Karaca Arboretum, 2004 yılında Uluslararası Dendroloji (Ağaç Bilimi) Vakfı tarafından, dünya üzerinde şimdiye kadar 15 arboretuma verilen ödüle değer görüldü.