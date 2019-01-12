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  2. Güncel
  3. 12 Ocak 2019 17:06

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yengesi Belgüzar Gündüz'ün cenaze törenine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hıdır Gündüz'ün, Bahçeşehir'de 4 gün önce  geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan eşi Belgüzar Gündüz (67), Şişli'deki  Florence Nightingale Hastanesinde yaşımını yitirdi.

Gündüz için ikindi vakti Bakırköy Amine Hatun Camisi'nde düzenlenen  törene, Kılıçdaroğlu ile ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri  Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve eski CHP milletvekili  Berhan Şimşek de katıldı.

 Törenin ardından Kılıçdaroğlu tabuta omuz verdi. Belgüzar Gündüz,  Silivrikapı Mezarlığında toprağa verildi.

AA

kemal kılıçdaroğlu , cenaze , tören
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