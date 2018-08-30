Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı

Ermenistan basınında yer alan haberde, terör örgütü FETÖ’nün Houston imamı Kemal Öksüz'ün dün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da kıskıvrak yakalandı. ABD tarafından 23 Ağustos'ta aranan Öksüz'ün Ermenistan'da işletmesi olduğu ve sivil toplum örgütleriyle çalışarak bölgede çalıştığı ortaya çıktı.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU

Kemal Öksüz’ün, Amerikan makamlarına ‘sahte belge sunmak’ ve ‘dolandırıcılık yapmak’ suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

YAKALANMA SEBEBİ: KONGRE ÜYELERİNE USULSÜZLÜK

Ermeni basını, Öksüz'ün geçmişte bir sivil toplum örgütünde çalıştığı ve bu süreç içerisinde Türk ve ABD vatandaşlarını Türkiye ve Azerbaycan seyahatleriyle bir araya getirmeye çalıştığını yazdı. Ermeni polisinin, yakalama kararı sonrasında takibe geçtiği ve bütün Ermeni polis birimlerinin Öksüz'ü yakalamak için harekete geçtiği duyuruldu.

32 ABD'LİYE BİNLERCE DOLAR VERDİĞİ İDDİASI

Öksüz'ün ABD Temsilciler Meclisi'ndeki etik komitesine sahte belgeler sunduğu açıklanırken, 2013 yılında Öksüz'ün bazı kongre üyelerini Azerbaycan ve Türkiye'de ağırladığı ifade edildi. Bu seyahatlerde kongreye sunulan belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen Öksüz'ün 9 kongre üyesine ve 32 ABD'li yetkiliye binlerce dolar değerinde hediye verdiği için yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN AKRABASI DEĞİL

FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün yakalandığına dair haber ''Adil Öksüz'ün kardeşi yakalandı'' şeklinde servis edildi. Ancak İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kemal Öksüz’ün FETÖ’nün firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz’le bir akrabalık bağının olmadığı bildirildi.