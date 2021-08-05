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Kemerköy Termik Santrali'ni işleten şirketten açıklama

Kemerköy Termik Santrali'ni işleten şirketten açıklama

Muğla Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'nden, meydana gelen yangın hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, sürecin başından itibaren santral bölgesinde yangına bütün unsurlarla müdahale edildi ve üretim kademeli olarak durduruldu. Ancak ani bastıran rüzgarın etkisiyle güçlenen yangının santral yerleşkesinin içine girmesinin ardından santral güvenli bir biçimde tahliye edildi.

Başarıyla sonuçlanan planlı ve kontrollü tahliye çalışmaları neticesinde 624 çalışanı olan santralde yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

"PATLAMA YAŞANMADI"

Santrallerde yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi bir patlamanın da meydana gelmediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangının kontrol altına alınmasının ardından sabah saatlerinde ekiplerimiz santral sahasına girmiş ve ilk gözlemlerine göre yeni bir risk unsuru tespit edilmemiştir. Soğutma çalışmalarına itfaiye ekipleri tarafından devam edilmektedir.

"KÖMÜR YANMADI, ÇEVREYE ETKİSİ OLMADI"

İlk belirlemelere göre kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Stok sahalarındaki kömürün yandığına ilişkin sosyal medyada yer alan bilgiler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

"EN KISA SÜREDE DEVREYE ALINACAK"

Santralin bölgeye tekrar enerji vermesine yönelik çalışmalar, soğutma çalışmaları ile eşzamanlı olarak devam etmektedir. En kısa sürede tüm ünitelerinin devreye alınması hedeflenmektedir."

Açıklamada, çeşitli mecralarda art niyetli yer alan yangının engellenmediği iddialarının tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğu, yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiği, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonların alınarak ilgili prosedürlerin zamanında devreye sokulduğu vurgulandı.

Etiketler termik santral santral yangın
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