Kenan Evren’in adını sildirdi

Dönemin Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye’yi siyasal, sosyal, bilimsel ve hukuksal alanlarda karanlığa götüren 12 Eylül askeri darbesinin mimarları 2014 yılında her ne kadar yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılsalar da, hala isimleri cadde, sokak ve bazı bölgelerde kullanılmaya devam ediyor.

İSMİ FATURA VE İRSALİYELERDE KULLANILIYOR

Kenan Evren’in isminin sanayi sitesinden kaldırılması talebini Yunusemre Belediyesi’ne dilekçe ile ileten Uğur Doğan, belediye meclisinin Şubat 2016 tarihinde ismin kaldırılması yönünde karar aldığını, ancak alınan kararda Kenan Evren isminin resmi olarak bölgeye hiç verilmediğini öğrendi.

Kenan Evren isminin kaldırıldığı bölgede faaliyet gösteren firmaların bütün fatura, irsaliye ve yazar kasalarında adreslerin Kenan Evren Sanayi sitesi ismi kullanıldığını öğrenen Doğan, Yunusemre Belediyesi’nden de dilekçesine cevap alamayınca bu kez darbeci Evren’in sanayi sitesindeki firmaların evraklarında kullandığı adreslerinde yer alan isminin resmi evraklardan silinmesi için konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı.

“DARBECİLERİN İSİMLERİ HALA DEVLETİN ARŞİV VE KAYITLARINDA”

Geçen hafta Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan dilekçesine yazılı cevap alan Doğan’a aynı gün, Gelir İdaresi Başkanlığı Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi de cevap verdi. Manisa Valiliği ve Yunusemre Belediyesi’nden de yanıt bekleyen Doğan, darbeci Evren’in isminin kaldırılması için neden bu kadar çaba gösterdiğini şöyle anlattı:

“Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devletin resmi kayıtlarında Kenan Evren Sanayi Sitesi olarak geçen adresteki Kenan Evren isminin kaldırılması için girişimde bulunarak en doğal yurttaşlık hakkımı kullanıyorum. Eğer Türk Milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından yargılanmış bir darbe zihniyeti, şu anda bu insanların verilmiş isimleri var, bu darbeden dolayı kazanılmış birtakım haklar elde ettiler bu insanlar; malvarlıkları gibi, unvanları gibi. Bunların varislerinin bu unvanlardan, bu malvarlıklarından yararlandıkları gerçeği ortada ve isimleri hala daha anılır noktada ve birçoğu da devletin arşivlerinde, devletin kayıtlarında.”

“BU HÜKÜMETİN DARBELERE KARŞI BİR DURUŞU VARSA…”

Doğan, “15 Temmuz’da bu ülke FETÖ’nün hain darbe girişimine tanık oldu” hatırlatmasını yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hükümetin darbelere karşı bir duruşu varsa 12 Eylül darbesi de milli iradeyi kesintiye uğratmış bir darbedir. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’yla ilgili alınmış mahkumiyet kararının bir yaptırımı da hayatta olmadıkları için mahkeme kararının yaptırımı yok ama hukukçu arkadaşlardan edindiğim bilgilere göre hala daha darbe sürecinden sonra elde ettikleri mal varlıklarına el konulması ile ilgili dava devam etmekte.”

GELİR İDARESİ VE BÜYÜKŞEHİR İSİMLERİ KALDIRDI

Gelir İdaresi Başkanlığı Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan gelen yazıda bölgede faaliyet gösteren işletmelerin fatura irsaliye ve yazar kasalarında kullandıkları Kenan Evren isminin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapıldığının belirtildiğine dikkat çeken Doğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden tebliğ edilen yazıda ise Kenan Evren’in isminin geçtiği yön tabelalarını kaldırdığı açıklamasının yer aldığını ifade ederek, bir yurttaş olarak aldığı sonuçlardan oldukça memnun olduğunu ve Manisa Valiliği’nden gelecek olan yazıyı merakla beklediğini sözlerine ekledi.