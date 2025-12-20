  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kenan Tekdağ, Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu

Kenan Tekdağ, Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu

Kenan Tekdağ, Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu
Güncelleme:

Can Holding davasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili hakkındaki iddialara bir açıklamayla yanıt verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile Can Holding davasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Basına yansıyan bilgilere göre Tekdağ'ın, bazı üst düzey özel görüşmelere Ela Rümeysa Cebeci ile beraber gittiği ileri sürülürken akılalmaz iddialar ortaya atıldı.

İddiaların ardından Kenan Tekdağ, Gazeteci Barış Terkoğlu’na bir mektup göndererek suçlamaları kesin bir dille reddetti. Mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bir gizli tanığın şerefsiz, alçakça iftiralarıyla namusuma yönelik bir komplo tezgahlandığını öğrenmiş bulunuyorum.

Adı geçen spikeri sadece işe alım sürecinde yanında Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık varken, 15 dakika gördüm. Onun dışında ne binada ne dışında hiçbir görüşmem, doğrudan ya da dolaylı mesajlaşmam, telefon görüşmemiz yoktur, olmamıştır.

Bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmak dahi utanç vericidir. İnsanların şerefiyle, namusuyla bu şekilde uğraşmaktan utanmayan vicdansızlara karşı Allah'ın adaletine ve adil insanların adil şehadetine sığınıyorum"

 

 

text-ad
Etiketler kenan tekdağ Ela Rumeysa Cebeci skandal iddia
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zorunlu askerlik görevinde ''istediği yerde'' dönemi başlıyor! Zorunlu askerlik görevinde ''istediği yerde'' dönemi başlıyor! Sınıfta öğretmenlerini zorbalayan öğrencilerin cezaları belli oldu! Sınıfta öğretmenlerini zorbalayan öğrencilerin cezaları belli oldu! ABD'den Suriye'de intikam operasyonu: Onlarca hedef vuruldu, taş üstünde taş bırakmadılar! ABD'den Suriye'de intikam operasyonu: Onlarca hedef vuruldu, taş üstünde taş bırakmadılar! Markette dehşet: İş yeri sahibi tartıştığı 2 kişiyi vurarak öldürdü! Markette dehşet: İş yeri sahibi tartıştığı 2 kişiyi vurarak öldürdü! Cem Küçük'ten yeni gözaltı iddiası: Saran'dan sonraki yine çok tanınan ismi işaret etti! Cem Küçük'ten yeni gözaltı iddiası: Saran'dan sonraki yine çok tanınan ismi işaret etti! Kokusu, tadı yok... Uykuda yakalayan ''sessiz katil'' hortladı! Uzman isimden hayati uyarı Kokusu, tadı yok... Uykuda yakalayan ''sessiz katil'' hortladı! Uzman isimden hayati uyarı Lisede taciz iddiası: Bir öğretmen gözaltında! Lisede taciz iddiası: Bir öğretmen gözaltında! Sokak ortasında yaşlı adama görülmemiş şiddet: Tekme tokat dövüp arkasına bakmadan gitti! Sokak ortasında yaşlı adama görülmemiş şiddet: Tekme tokat dövüp arkasına bakmadan gitti! Uyuşturucu ve fuhuş rezaleti sonrası Habertürk yöneticisinden dikkat çeken açıklama Uyuşturucu ve fuhuş rezaleti sonrası Habertürk yöneticisinden dikkat çeken açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, ağza alınmayacak küfürle Mehmet Akif Ersoy'a seslendi Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, ağza alınmayacak küfürle Mehmet Akif Ersoy'a seslendi Günah adası Epstein belgeleri yayınlandı, iğrençliğin içinden yeni ünlü isimler de ortaya çıktı... Günah adası Epstein belgeleri yayınlandı, iğrençliğin içinden yeni ünlü isimler de ortaya çıktı... Kabus Türkiye'ye geri döndü; karantina haberleri peşpeşe geldi! Kabus Türkiye'ye geri döndü; karantina haberleri peşpeşe geldi! Barzani ailesinden, İzol Aşireti'ne avukat gelin geldi.. Barzani ailesinden, İzol Aşireti'ne avukat gelin geldi.. İfadeye çağrılan Sadettin Saran Türkiye'ye döndü, binlerce kişi havalimanında karşıladı! İfadeye çağrılan Sadettin Saran Türkiye'ye döndü, binlerce kişi havalimanında karşıladı! Türkiye'nin masalsı yolculuğu Turistik Doğu Ekspresi kalkıyor... Türkiye'nin masalsı yolculuğu Turistik Doğu Ekspresi kalkıyor... Simge Sağın'dan yıllar sonra gelen Mauro Icardi itirafı... Simge Sağın'dan yıllar sonra gelen Mauro Icardi itirafı... Altının gerçek bir bileni kuyumcu esnafı 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminini açıkladı Altının gerçek bir bileni kuyumcu esnafı 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminini açıkladı Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu