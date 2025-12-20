Kenan Tekdağ, Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu

Can Holding davasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili hakkındaki iddialara bir açıklamayla yanıt verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile Can Holding davasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Basına yansıyan bilgilere göre Tekdağ'ın, bazı üst düzey özel görüşmelere Ela Rümeysa Cebeci ile beraber gittiği ileri sürülürken akılalmaz iddialar ortaya atıldı.

İddiaların ardından Kenan Tekdağ, Gazeteci Barış Terkoğlu’na bir mektup göndererek suçlamaları kesin bir dille reddetti. Mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bir gizli tanığın şerefsiz, alçakça iftiralarıyla namusuma yönelik bir komplo tezgahlandığını öğrenmiş bulunuyorum.

Adı geçen spikeri sadece işe alım sürecinde yanında Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık varken, 15 dakika gördüm. Onun dışında ne binada ne dışında hiçbir görüşmem, doğrudan ya da dolaylı mesajlaşmam, telefon görüşmemiz yoktur, olmamıştır.

Bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmak dahi utanç vericidir. İnsanların şerefiyle, namusuyla bu şekilde uğraşmaktan utanmayan vicdansızlara karşı Allah'ın adaletine ve adil insanların adil şehadetine sığınıyorum"