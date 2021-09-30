''Kendini arayan adam'' dünya basınında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleriyle birlikte kendini arayan vatandaş dünya basınında gündem oldu.

Geçtiğimiz gün Bursa’nın İnegöl ilçesinde gelen kayıp ilanı sonrası arama kurtarma ekipleriyle birlikte ‘kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu, dünya basınına gündem oldu.

İngiliz basınında SkyNews, “'Kayıp' adam kendini arayan arama ekibine katıldı” başlığıyla paylaştığı haberde, “Bir ormanda sarhoşken arkadaşlarının yanından ayrılıp kaybolduğu bildirilen Beyhan Mutlu, daha sonra kendisini araması için yetkililere yardım edenlere katıldı” ifadelerine yer verdi.

ABD basınından New York Post ise haberde, “Akıllara durgunluk veren yeni bir habere göre, bir ormanda kaybolduğu bildirilen bir Türk, arama operasyonuna kendisi katıldı” ifadesiyle haberi gündeme taşıdı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın İnegöl ilçesindeki kırsal Çayyaka mahallesinde gelen kayıp ilanı sonrasında Jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri harekete geçmiş, Beyhan Mutlu isimli şahsı arama çalışmaları başlamıştı.

Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil olmuştu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenmeye başlamış, kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kimi aradıklarını sormuştu.

Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince gerçek ortaya çıkmıştı.