Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı: İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim

Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı, Youtube'da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. ''Benim bazı haramları helal kılmaya yetkim var'' diyen Mezarcı, ''İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Tesettür, harem, selam onunla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Kadınlar artık mecbur değil. Dolayısıyla dininizi güncelleyin...'' diye konuştu.

Hasan Mezarcı, Bana Göre TV'nin Youtube kanalında Katarsis X-TRA’ya konuk oldu. “Ben Mesihim” açıklamasıyla gündem olan ve tartışılan Hasan Mezarcı çocukluğunu, ilk gençliğini, ilahiyat fakültesi yıllarını, Refah Partisi dönemindeki milletvekilliğini ve cezaevi yıllarını anlattı. İlk vahiyin kendisine geldiğini iddia ettiği dönemi, mesih olduğunu açıklamasını ve kendisine yapılan “akli dengesi bozuk”, “kafir” gibi yakıştırmaları Uzman Psikolog Gökhan Çınar’a yorumladı.

"Benim bazı haramları helal kılmaya yetkim var"

Kendisine Allah’tan gelen bilgilerle "dini güncellediğini" öne süren Hasan Mezarcı, şunları söyledi:

"Benim Mesih olduğumu Allah pek çok kişiye de gösteriyor. Diğer peygamberlerden farklı olarak... Bana Allah Musa'nın turda ne yaşadığını teorik olarak değil adeta yaşatarak gösterdi. İş Kur'an'a gelince Müslümanlar, Muhammed'i aradan çıkarıyorlar... Ya Allah'ı konuşturuyorlar. Vallahi yalan söylüyorlar. Hz. Muhammed böyle bir şey söylemedi. Benim bazı haramları helal kılmaya yetkim var. İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Tesettür, harem, selam onunla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Kadınlar artık mecbur değil. Dolayısıyla dininizi güncelleyin... Hayatım boyunca hiç bir tarikata, cemaate, örgüte, partiye sempati duymadım. Özgürlüğümü kısıtlayacak hiçbir yapıyla yürüyemem."

Özgür Aybaş: Bu tarihi günü not alın

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da Hasan Mezarcı'nın o sözlerini Twitter hesabından "İçkiyi günah olmaktan çıkardı hadi gözünüz aydın 15/09/2022 bu tarihi günü not alın. Zaten içki içmek günah değil sarhoş olup bilinci kaybedip sağa sola zarar vermek günahmış ilahiyatçılar söylüyor" notuyla paylaştı.