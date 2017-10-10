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  3. 10 Ekim 2017 11:03

Kendini patlatan teröristin kimliği kesinleşti

Muğla Köyceğiz'de patlamada ölen teröristin aranan 2 PKK'lıdan biri olduğu kesinleşti.

Kendini patlatan teröristin kimliği kesinleşti
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, hazırladığı EYP’nin patlaması sonucu ölen teröristin 5 gün önce 5 teröristin ölü ele geçirildiği çatışmadan kaçan 2 PKK’lıdan biri olduğu kesinleşti.

Köyceğiz ilçesi Ulucami Mahallesi Çayiçi mevkisindeki bir portakal bahçesinde meydana gelen patlamada ölen kişinin, Toplarlar bölgesinde 5 gün önce 5 teröristin ölü ele geçirildiği çatışmadan kaçan 2 teröristten biri olduğu belirlendi.

Ormanlık alanda meydana gelen çalışmanın ardından kaçan 2 teröristi arama faaliyetlerinin devam ettiği sırada gelen patlama ihbarının ardından, PKK’lı terörist ölü olarak ele geçirilmişti.

İHA

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