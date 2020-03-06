Kendisini Allah olarak ima eden isme AK Partili belediyeden bina

AK Partili Osmangazi Belediyesi’nin skandal bir tahsis kararına imza attığı ortaya çıktı. Osmangazi Belediyesi’nin “Allah” olduğunu ima eden Mustafa Özbağ’ın Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği’ne, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiraladığı tarihi binayı tahsis ettiği ortaya çıktı. Belediye, binada çalışan dört kişinin maaşlarını ve binanın tüm masraflarını da kendi bütçesinden karşıladı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Osmangazi Belediyesi, Özdağ’ın derneğine tahsis ettiği Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi binasını Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden restore etmek ve “hiçbir nedenle başkasına kısmen veya tamamen işgal ettirmemek” şartıyla ile restore et- işlet- devret modeliyle kiraladı.

Tarihi binanın kiralanmasının ardından da Osmangazi Belediye Meclisi’nde “Binanın bizzat belediye tarafından sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmasına” karar verildi. Ancak Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği’ne tahsis edildi. Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri bu durumu Meclis toplantısına taşıdı. Osmangazi Belediye Meclisi’nin CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın bu tür binaların durumunun gözden geirileceğini söylediğini ancak bugüne kadar adım atılmadığını ifade etti.

SKANDALI CHP’Lİ ÜYELER ORTAYA ÇIKARDI

Sefa Yılmaz BirGün’e yaptığı açıklamada da “Binanın sigorta, abonelik, elektrik, su, doğalgaz giderleri ve binada oluşacak düzenleme, bakım, onarım, güvenlik giderleri ile oluşabilecek tüm masraflar belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Bu binanın başında Mustafa Özbağ isimli cübbeli sarıklı bir şahsın bulunduğu ve bu şahsın Allah olduğu imasında bulunduğu biliniyor” dedi.

MECLİS ÜYELERİNİ ŞEYHİN MÜRİDİ KARŞILADI

CHP Grup Sözcüsü Yılmaz, şunları anlattı:

“2 Mart’ta bir meclis üyesi arkadaşımla bu binaya gittiğimizde bizi söz konusu şeyhin bir müridi karşıladı. ‘Efendi hazretlerinin’ şu an olmadığını, akşamları geldiğini, her akşam saat 21.00’de semah gösterisi yaptıklarını ve faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.”

ATATÜRK’LE KONUŞMUŞ

Mustafa Özbağ, bir firmanın faturalarını yıllarca usulsüz olarak kullandığı tespit edildiği için 60 ay hapis cezası alarak Metris Cezaevi’nde “Sahte fatura düzenlemek” suçundan hapis yatmıştı. Bir konferans sırasında müritlerinden birine kendisini rüyasında Allah olarak gördüğünü söylediği rüyayı anlattıran Mustafa Özbağ, Atatürk’le konuştuğunu da iddia etmişti.

Bursa’daki Karabaş-i Veli Tekkesi oluşumunun başında bulunan Mustafa Özbağ, bir konuşmasında şunları söylemişti:

“Dünyanın en büyük Atatürk posteri yapılıyormuş Bursa’da. Atatürk’e sordum, ‘sen böyle bir şey ister misin?’ Bana, ‘Ben bu ahmaklara böyle demedim. Bunlara dedim ki dünyanın en büyük otomobil fabrikasını kurun. Bu ahmaklar, bu gerizekalılar kalktılar dünyanın en büyük Atatürk postesini yapıyorlar. Bunu söyleyeyim mi bu akşam dedim, ‘söyle’ dedi.”