Antalya’da geçtiğimiz yıl bir davada ifade vermediği gerekçesiyle jandarma karakoluna götürülen gazeteci kız, kendisini gözaltına alan uzman çavuşla nişanlandı.



Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin geçtiğimiz yıl 23 Ekim’de düzenlediği geziden dönen ve içerisinde çok sayıda gazetecinin bulunduğu otobüs, Manavgat çıkışında yol kontrolü yapan jandarma tarafından durduruldu. Kimlik kontrolleri yapılan gazetecilerden 25 yaşındaki Tuğçe Saraç, daha önce bir davada ifade vermediği gerekçesiyle otobüsten indirilerek Manavgat Jandarma Karakoluna götürüldü.







Kendisini gözaltına alan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Yaşar Çam’ın da kendisi gibi Çorumlu olduğunu öğrenen Saraç, asker ile bir süre sohbet etti. Yaklaşık 16 saat sonra jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan gazeteci Saraç ile Çam daha sonra görüşmeye devam etti. 1 ay sonra sevgili olan ikili, ailelerin de tanışması ardından evlenmeye karar verdi. Çift, geçtiğimiz cumartesi akşamı arkadaşlarının da katılımıyla nişanlandı.



Çiftin gelecek yaz evlenmeyi planladıkları öğrenildi.



