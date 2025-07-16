Kene istilasına uğrayan mahallede bir ölüm daha!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kenenin ısırdığı 3 çocuk babası C.K. (61), hayatını kaybetti. Aynı mahallede keneden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde 3 çocuk babası C.K.'yı bir süre önce kene ısırdı. 1 hafta önce rahatsızlanan K., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan emekli K., doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. K.'nın cenazesi, Kızılören Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.
Öte yandan Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi’nde keneden ölenlerin sayısı 3’e çıkarken, Kayseri genelinde ise 6 oldu.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol