Kene istilasına uğrayan mahallede bir ölüm daha!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kenenin ısırdığı 3 çocuk babası C.K. (61), hayatını kaybetti. Aynı mahallede keneden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde 3 çocuk babası C.K.'yı bir süre önce kene ısırdı. 1 hafta önce rahatsızlanan K., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan emekli K., doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. K.'nın cenazesi, Kızılören Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi’nde keneden ölenlerin sayısı 3’e çıkarken, Kayseri genelinde ise 6 oldu.

DHA