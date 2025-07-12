  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kene kabusu devam ediyor: Bir can kaybı daha!

Kene kabusu devam ediyor: Bir can kaybı daha!

Kene kabusu devam ediyor: Bir can kaybı daha!
Güncelleme:

Sivas'ta keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Sivas'ta kene kabusu sürüyor. Bu yıl mart ayından itibaren kene yapışması sonucu ortaya çıkan KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Son olarak Sivas Merkez ilçeye bağlı Gülpinar köyünde ikamet eden H.A (59) kurtarılamayarak vefat etti. Hayvancılıkla uğraşan H.A'nın 1 ay önce omzuna yapışan keneyi bir sağlık kuruluşunda çıkarttırdığı, ancak daha sonra rahatsızlandığı öğrenildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konulan H.A, 1 ay süren tedaviye cevap veremedi ve geçtiğimiz gün vefat etti. H.A'nın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. H.A'nın cenazesi bugün hastane morgundan ailesine teslim edildi.

İHA

text-ad
Etiketler kene KKKA Sivas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı İBB soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı İBB soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı İzmir'de eş zamanlı şafak operasyonu: 133 şüpheli yakalandı İzmir'de eş zamanlı şafak operasyonu: 133 şüpheli yakalandı Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! Napoli bu yüzden ''evet'' demiyormuş Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! Napoli bu yüzden ''evet'' demiyormuş Beşiktaş, Orkun Kökçü'yi KAP'a bildirdi Beşiktaş, Orkun Kökçü'yi KAP'a bildirdi CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha Çanakkale'de büyük keşif! Su altından tarih fışkırdı Çanakkale'de büyük keşif! Su altından tarih fışkırdı Adanalı gencin çılgın evlilik teklifi karakolda bitti Adanalı gencin çılgın evlilik teklifi karakolda bitti Meteoroloji'den 7 il için yağış uyarısı Meteoroloji'den 7 il için yağış uyarısı
Filenin Sultanları ikinci mağlubiyetini aldı Filenin Sultanları ikinci mağlubiyetini aldı Özel eğitim kurumları için yeni düzenleme Özel eğitim kurumları için yeni düzenleme