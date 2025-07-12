Kene kabusu devam ediyor: Bir can kaybı daha!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sivas'ta keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Sivas'ta kene kabusu sürüyor. Bu yıl mart ayından itibaren kene yapışması sonucu ortaya çıkan KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Son olarak Sivas Merkez ilçeye bağlı Gülpinar köyünde ikamet eden H.A (59) kurtarılamayarak vefat etti. Hayvancılıkla uğraşan H.A'nın 1 ay önce omzuna yapışan keneyi bir sağlık kuruluşunda çıkarttırdığı, ancak daha sonra rahatsızlandığı öğrenildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konulan H.A, 1 ay süren tedaviye cevap veremedi ve geçtiğimiz gün vefat etti. H.A'nın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. H.A'nın cenazesi bugün hastane morgundan ailesine teslim edildi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol