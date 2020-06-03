Kene kabusu geri döndü: 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan ve Sivas'ta tedavi gören Afgan çoban Rahmetullah Kadiri dün, hayatını kaybetti. Kene kabusu Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl, Tunceli ve Erzincan'da tekrar hortladı.



Yozgat'ta yalnız yaşayan, Afgan uyruklu çoban 36 yaşındaki Rahmetullah Kadiri'nin kasığına, arazide kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla kopartarak çıkaran Kadiri, bir süre sonra yüksek ateş şikayeti ile Yozgat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan kontrolde Kadiri'nin KKKA hastalığına yakalandığı tespit edildi. Rahmetullah Kadiri yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören Kadiri, dün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadiri'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Pantolan paçaları çorabın içine

8 İLDE GÖRÜLDÜ

Kırım-Kongo kanamalı ateşi 8 ilde tekrar ortaya çıktı. Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl, Tunceli ve Erzincan'da kırım kongo kanamalı ateşi görülmeye başladı. Sağlıkçılar, açık alanlarda piknik yapan vatandaşları dikkatli olmalı konusunda uyardı.



