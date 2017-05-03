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  1. 03 Mayıs 2017 18:19

Kepçeler mevzi kazdı F-16'lar denetledi

PYD'nin kontrolündeki Telabyad şehrinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınırına mevziler kazılmaya devam ediyor.

Kepçeler mevzi kazdı F-16'lar denetledi
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Terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad şehrinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır hattında mevzi kazma ve güvenlik kuleleri inşa çalışmaları devam ederken, askeri uçaklar da sınırı denetledi. 

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Telabyad şehrinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır hattında mevzi kazma ve güvenlik kuleleri inşa çalışmaları devam ediyor. İş makineleri sınır hattında mevzi kazıp güvenlik kuleleri inşa ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16’lar ise alçak uçuşlar yaparak sınır hattını denetledi.

Uçaklar, belli aralıklarla yaklaşık bir saat boyunca Şanlıurfa ve Akçakale arasında uçarken, sınır hattının sıfır noktasında bulunan iş makineleri ise mevzi kazmaya devam etti. Ayrıca gece saatlerinde Akçakale’ye 6 tank gönderildiği ve kazılan mevzilere konuşlandırılacağı öğrenilirken, daha öncede direkten yükselen sınırdaki dev Türk bayrağı, yapılan yeni kulenin üzerine taşındı.

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