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  3. 01 Ağustos 2020 14:58

Kesime götürülen boğa ortalığı savaş alanına çevirdi

Samsun'da kesime götürülen kurbanlık boğa ürküp sahibinin elinden kurtuldu. Çıldıran boğa park halindeki aracın üstüne çıkıp zarar verdi.

Kesime götürülen boğa ortalığı savaş alanına çevirdi
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Samsun İlkadım ilçesi Güzeldere mevkiinde kurulan kurban pazar yerinde, dün mezbahaya götürülen yaklaşık 800 kilo ağırlığındaki boğa, gözü açılınca ürküp, kendisini sağa sola atarak sahibinin elinden kurtuldu.

Bariyerleri aşan boğa, park halindeki 55 BAS 95 plakalı hafif ticari aracın üstüne çıktı. Aracın ön tampon, kaput ve tavan kısmında hasar meydana geldi. Yere düşen boğa güçlükle sakinleştirildi. 

'ÜRKÜP ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTI'

Olayı gören Şevket Sami Saydam, kurbanlık boğanın kesim için götürürken gözündeki bağın açılmasıyla ürktüğünü söyleyerek, "Hayvan ürkünce çevrede kalabalık olduğu için bir anda sağa sola saldırmaya başladı. Herkes kaçıştı hayvan daha sonra aracın önünden üstüne çıktı. Sonra da yanına düştü. Kasaplardan biri yanaştı, yakaladı, ardından gözünü tekrar bağlayıp kesim alanına götürdü. Araçta hasar oluştu. Bir anda hayvan aracın üstüne çıktı, biz de görünce çok şaşırdık. En son hayvanın sahibi aracı yaptıracağını söyledi anlaştılar" dedi.

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