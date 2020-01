Kesintisiz olarak her ay düzenlenen dünyanın ilk ve tek festivali!

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından birçok katılımcının buluşacağı Farkındalık Festivali kapsamında fiziksel, zihinsel, enerjisel açıdan tüm bünyeyi yenileyen ve arındıran çok güçlü değişim teknikleri uygulanacak. Sizi günlük hayatın rutininden çıkarıp stresi, korkuyu, depresyonu atmanızı ve hafızanızı güçlendirmenizi sağlayacak “Değişim Teknikleri” ile buluşturacak olan festival, hayatınızın en güzel hafta sonu molası olacak. İstanbul’un yanı başında ister kendiniz ister sevdiklerinizle beraber katılabilir, hep birlikte değişmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Festival “Değişim ile Tazelen!” temasıyla hazırlanıyor. Her an, her durum ve her yaşta pozitif yönde değişmenin mümkün olduğunu hatırlatmayı ve yaşatmayı amaçlıyor. Muhteşem deniz manzarası eşliğinde konforlu bir hafta sonu geçirmek; sağlık, eğlence ve huzurla değişmek için harika bir fırsat!

FESTİVALDE NELER VAR?

ü Enerji Merkezi Çalışmaları: Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak, farkındalığı yükseltmek için!

Değişim Programları:

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Hafızayı Güçlendirme Programı: Hafıza gücünün farkına varıp, hafıza üzerinde kontrol kazanıp, onu geliştirme imkânına sahip olma gücü!

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci!

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

İnteraktif Söyleşi: İnteraktif söyleşide tüm sorulara cevaplar var!

Hemen Her Konuda, Değişime ve Gelişime Yönelik Kitaplar

Coşkuyla Katılabileceğiniz Dans Gösterileri

Program Detayı:

25 Ocak Cumartesi

11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması - Özgüvenin Geliştirilmesi

12:30 Kahvaltı

14:00 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri

14:30 Korkuyu Aşma Sanatı

15:30 Stres Yönetimi

17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması - Yaratıcılığın Geliştirilmesi

18:45 Akşam Yemeği

19:45 Dans Gösterileri

20:00 İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar

26 Ocak Pazar

08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi

09:30 Kahvaltı

12:30 Hafızayı Güçlendirme Programı

13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması - Saf Sevginin Geliştirilmesi

Festivale aileniz, iş arkadaşlarınız, dostlarınız, sevdiklerinizle ya da bireysel olarak rahatlıkla katılabilirsiniz.

Kayıt ve detaylı bilgi için:

T. 0 533 251 75 83 - 0 545 502 55 25 – 0 535 695 00 26

www.festivalbudur.org , info@festivalbudur.org

facebook/festivalbudur.org

instagram/festival_budur