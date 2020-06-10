Keyifli Muhabbet Zamanı

Fm radyo hizmeti verilen sitede, arkadaşlarınızla buluşarak muhabbet edebilir, arkadaş duvarından gönderi gönderebilir, haberler kısmından yeni haberleri görüntüleyebilirsiniz. Ziyaretçilerinin eğlenerek sohbet ettiği, okey oyunlarında buluştuğu site, özel bildirimler ve renklerle kişiliğinizi ortaya çıkartmanızı sağlıyor. Açılan ilk ekranda, sitede bulunan kişilerin sohbet paneli görünüyor, böylece ortak alanda sohbet ederek kendinize yakın hissettiğiniz kişileri de seçmiş oluyorsunuz.

Profil Düzenleme ve Gelişmiş Seçenekler

Profilinizi dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz muhabbet sitesinde, yaşınızı, cinsiyetinizi belirtebilir, dilediğiniz profil fotoğrafını siteye yükleyebilirsiniz. Ayrıca ülke seçeneklerinden yaşadığınız ülkeyi belirtebilir ve hakkımda kısmına, insanların sizi daha iyi tanıması için özelliklerinizi, neyi sevip sevmediğinizi de yazabilirsiniz. Yine profil kısmından, arkadaşlarınıza ulaşabilir, engellemek istediğiniz kişilerden bir daha mesaj almayabilirsiniz. Sistem, ruh halinizi de profilinize ekleyerek, arkadaşlarınızla daha iyi bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olmaktadır. Saat diliminden özel sohbete kadar seçenekleri değiştirebilirsiniz.

Özelleştirilebilir Okey Ayarları

Site üzerinden okey oynayarak evdeki zamanınızı keyifli şekilde değerlendirebilirsiniz. Okey için pek çok filtreleme özelliği bulunan sitede, tam kafanıza göre bir oyun kurarak, arkadaşlarınızla birlikte oynama şansı yakalıyorsunuz. Oyunun seslerinden tüm özelliklerine göre değiştirerek kendinize uygun bir oynama şekli yaratabiliyorsunuz. Pek çok online okey sitesinin ziyaretçilerine sunmadığı, taş atma/çekme sesi, sıra sende ve davet geldi sesi, bu sitede özelleştirilebiliyor, kapatılabiliyor. Böylece tamamen kendi keyfinize göre site üzerinden arkadaşlıklar da kurabiliyorsunuz.

Açık Masalara Tek Tıkla Bağlanın

Okey oyna seçeneğiyle, gelişmiş oyun paneline hızlıca bağlanabiliyorsunuz. Böylece sistemdeki açık olan masaları görerek, kendi dilediğiniz masaya katılma şansı yakalıyorsunuz. Kullanıcı arama bölümünden, arkadaşlarınızın online olup olmadığını denetleyebiliyor, onları davet ederek keyifli ve eğlenceli okey ortamını site üzerinden de sürdürebiliyorsunuz. Masalarda okey oynarken arkadan müzik çalmasını isterseniz, sol alttaki istasyon kısmına gidebilirsiniz. Burada, sesi ayarlama ve radyo programı seçme kısımları da mevcut. Yeni masa oluşturarak arkadaşlarınızı davet edebilir, oyundan çıkabilir ya da tam ekran okey oynayarak keyifli zaman geçirebilirsiniz.

www.muhabbet.org