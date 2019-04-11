KHK ile ihraç edilen avukatlara kötü haber

Hukukun Üstünlüğü Platformu'na göre sadece Ankara'da beraat etmiş ya da hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlanmış 300 KHK'lının avukat olması engelleniyor.

Hukuk diploması olan ve avukatlık stajını tamamlamış kişiler, sadece KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle avukat olamıyor.

Adalet Bakanlığı, avukatlık mesleğinin hukuki yükümlülüklerini yerine getiren ancak kamudan ihraç edilen kişilerin avukat olabilmek için barolara kaydolmasına itiraz ediyor.

Haberde isminin yer almasını istemeyen ve KHK ile ihraç edilmiş bir hâkim, "Beraat ettiğim halde mesleğe dönemediğim gibi, avukatlık yapmama da izin verilmiyor" diyor: