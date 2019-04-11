LG'den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon
LG'den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon
CHP'li Öztrak: ''İktidar yeni senaryosunu devreye soktu''
CHP'li Öztrak: ''İktidar yeni senaryosunu devreye soktu''
Türk Lirası için moral bozan tahmin: Değer kaybedecek !
Türk Lirası için moral bozan tahmin: Değer kaybedecek !
Piyasaların gözü YSK'da; Dolar/TL yeniden yükselişe geçti
Piyasaların gözü YSK'da; Dolar/TL yeniden yükselişe geçti
Kadıköy’de yeniden sayım bitti, işte son sonuçlar
Kadıköy’de yeniden sayım bitti, işte son sonuçlar
Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Piyasalara kötü haber: Cari açık şubatta 718 milyon dolar açık verdi
Piyasalara kötü haber: Cari açık şubatta 718 milyon dolar açık verdi
YSK'nın mazbata karnesi: İşte mazbatası verilmeyen başkan sayısı
YSK'nın mazbata karnesi: İşte mazbatası verilmeyen başkan sayısı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Nisan 2019 14:39

KHK ile ihraç edilen avukatlara kötü haber

Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) görevlerinden ihraç edilen yüzlerce avukatın, haklarında açılan soruşturmalarda aklanmalarına rağmen mesleklerini icra edemediği, barolara kayıt yaptıramadığı belirtiliyor.

KHK ile ihraç edilen avukatlara kötü haber
A+ A-

Hukukun Üstünlüğü Platformu'na göre sadece Ankara'da beraat etmiş ya da hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlanmış 300 KHK'lının avukat olması engelleniyor.

Hukuk diploması olan ve avukatlık stajını tamamlamış kişiler, sadece KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle avukat olamıyor.

Adalet Bakanlığı, avukatlık mesleğinin hukuki yükümlülüklerini yerine getiren ancak kamudan ihraç edilen kişilerin avukat olabilmek için barolara kaydolmasına itiraz ediyor.

Haberde isminin yer almasını istemeyen ve KHK ile ihraç edilmiş bir hâkim, "Beraat ettiğim halde mesleğe dönemediğim gibi, avukatlık yapmama da izin verilmiyor" diyor:

 

hukukçu , khk , avukat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM