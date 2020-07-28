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  3. 28 Temmuz 2020 12:28

KHK'li avukatlar için emsal karar!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararname ile kamudaki görevinden çıkartılan hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık yapmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nden emsal bir karar çıktı.

KHK'li avukatlar için emsal karar!
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Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararname ile kamudaki görevinden çıkartılan hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık yapmasına karşı çıktı. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda iletişim uzmanı olarak görev yapan Tamer Mahmutoğlu ile savcılıktan ihraç edilen Mehmet Bayhan’ında avukatlık yapmaları engellendi. Mahkeme kararıyla avukatlık yapmaları engellenen iki isim haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Bayhan ve Mahmutoğlu’nun başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi iki başvurucunun da haklarının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla kararın bir örneğini idare mahkemesine gönderecek. İhlal kararında, her iki ismin herhangi bir ceza almamasının etkili olduğu öğrenildi.

 
 
 

Cumhuriyet

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