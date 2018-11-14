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  3. 14 Kasım 2018 21:00

KHK'lılar da SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK ile kamu görevinden ihraç edilen doktorların çalışmalarını düzenleyen yasa treklifi Meclis'te kabul edildi.

KHK'lılar da SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek
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KHK ile kamu görevinden ihraç edilen doktorların çalışma koşullarını düzenleyen Sağlık Yasası teklifinin 5. maddesinde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle KHK ile ihraç edilen doktorlara SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışma imkanı getirildi.
 
AK Parti, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesi üzerinde önerge verdi.

Kabul edilen önergeye göre; terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek. Teklifin mevcut halinde bu süre 600 gün idi.

Aynı önerge doğrultusunda, "terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine" yönelik hüküm de metinden çıkarıldı.

AA

anlaşma , meclis , sgk , hastane
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