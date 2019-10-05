KHK'lılara Ankara'da polis engeli

Ankara’da yapılması planlanan “Büyük KHK Buluşması” yasaklandı. Ankara Valiliği’nin aldığı yasak kararı üzerine HDP ve Saadet Partisi’nden KHK’lilere davet geldi. Bunun üzerine KHK’liler, her iki partiye de ziyarette bulunacaklarını açıkladı.

Ancak bu ziyaretler de engellenmeye çalışıldı. İstanbul'dan Ankara'ya gelen grubun otobüsleri polis tarafından Eryaman'da durduruldu.

Polis, HDP Genel Merkezi’nin bulunduğu sokağın giriş çıkışlarını da kapattı. Araçların girişi engellenirken, polis herkese kimlik kontrolü yaptı. HDP Genel Merkezi’ne gelen iki KHK'li polis tarafından engellendi ve bölgeden uzaklaştırıldı.

Aynı kişiler, sokağın diğer tarafından girmeye çalışınca, uzun süre gergin anlar yaşandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik ile polisler arasında uzun süre tartışma yaşandı. Polis, KHK’lileri gözaltına almaya çalışınca Gergerlioğlu gözaltı aracının önüne geçerek engellemeye çalıştı. Ancak bir kişi gözaltına alındı.

Engellenen KHK’liler, uzun uğraşların ardından HDP Genel Merkezi'ne girebildi.

KHK’liler HDP toplantı salonunda bir araya gelirken, toplantı Gergerlioğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı.