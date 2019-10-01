KHK’lilerden Ankara'da eyleme hazırlanıyor

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen kamu çalışanları 5-6 Ekim tarihlerinde Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde “KHK’liler Büyük Buluşması” gerçekleştirecek.

GazeteDuvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre “Hukuk Düzleminde KHK’lı Sorunlarının Tartışılması”, “KHK’ların Yol Açtığı Sosyal Psikolojik Ekonomik Sorunlarının Yansımaları”, “Hukuk Masası”, “Serbest Kürsü”, “Sokak Eylemleri”, “Örgütle Direnmek”, “Sosyal Medya Eylemciliği ve KHK TV” ile “Adil Yargılanma Hakkı Yasa Önerisi – KHK’lılara İlişkin Köklü Çözüm Önerileri” başlıkları altında düzenlenecek oturumlarda yapılan yapılan konuşmalar raporlaştırılacak ve kitap olarak yayımlanacak.

CUMARTESİ ANNELERİ VE HARBİYELİ ANNELERİ DE BULUŞMADA OLACAK

Siyasi partilerin temsilcilerinin davet edildiği buluşmada KHK eylemleri düzenleyen aktivistlerin deneyimlerini aktaracağı konuşmaların yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Van Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Cumartesi Anneleri, tutuklu askeri okul öğrencilerinin anneleri Melek Çetinkaya, Aylime Aslı Demir, Nurşen Türkmen ve kapatılan Gündem Çocuk Derneği’nden Ezgi Koman da KHK sürecinde yaşadıklarını anlatacak.

‘HER KESİMDEN İNSANIN YER ALACAĞI TOPLANTI OLACAK’

Etkinliğin düzenleyicileri arasında yer alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, buluşmanın toplumun farklı kesimlerini bir araya getireceğini ifade ederek şunları söyledi:

“KHK’liler üç yıldır çok büyük bir zulme uğradılar. Onları dinleyecek bir makam, haksızlığı giderecek bir kurum olmadı. Artık bıçağın kemiğe dayandığı bir noktaya gelindi. KHK’liler büyük gayretle bir araya gelip 15 ilde şehir platformları oluşturdu. Kimlikleri ayırt etmeksizin mağduriyet temelinde bir araya geldiler ve Ankara’da büyük buluşma gerçekleştirilecek. Bu buluşmada her kesimden insanın olmasına özel özen gösteriliyor. Sadece KHK meselesi değil haksızlığa uğrayan her kesimden insanın yer alacağı bir toplantı olacak. Toplumun farklı kesimlerinden mağduriyete uğrayan insanlar KHK zemininde buluşuyorlar.“

‘YAPTIKLARI HAKSIZLIKLARDAN GERİ ADIM ATTIRACAK BİR TOPLANTI OLACAK’

Gergerlioğlu, “Barış Bildirisi imzacısı akademisyenlere yönelik Anayasa Mahkemesi’nin yakın dönemde ihlal kararı verdiği, pasaportla ilgili hükümetin adım atmaya hazırlandığı bir dönemde düzenlenecek buluşmanın hükümetin bundan sonra atacağı adımları nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yaptıkları haksızlıklardan geri adım attıracak bir çalışma olacak. Bizim yaptığımız çalışma önemli siyasi ve sosyal bir baskıya neden olacak. Tabloyu ortaya çıkaracağız ve hukuki, sosyal anlamda baskı oluşacak. Kurumlar iyice siyasallaştığı için adil kararlar veremiyor. Anayasa Mahkemesi’nin üç yıl önce KHK’ları iptal etmesi gerekiyordu, etmedi. Ancak yakın süreçte tek tük özgürlükçü kararlar aldı. Bunların hepsi siyasi baskılardan kaynaklanıyor. Toplumsal baskının artmasıyla siyasi ve hukuki anlamda yapılan haksızlıkların geri adımla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda tüm siyasetçileri çağırıyoruz. Ayrımsız tüm vicdan sahiplerine kapımız açık. Her farklı görüşten insana kapımız açık ve bu zulüm artık kaldırılsın diyoruz. Bütün haksızlıklara karşı bu toplantı bir tepki olacak.”