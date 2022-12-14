CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında görülen davadan karar çıkması beklenirken, gittiği Almanya'dan özel uçakla dönmeyi planladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu ayrıca yaptığı video paylaşımda "Beraat dışında verilecek her karar saray kumpasıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2019'daki yerel seçim sürecinde “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı ve savcının ‘siyasi yasak’ talep ettiği davanın karar duruşması görülüyor.

Halktv canlı yayınına bağlanan gazeteci İsmail Saymaz, 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği programlara katılmak üzere Berlin'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, özel uçakla İstanbul'a dönmeyi planladığını söyledi.

"Beraat dışında verilecek her karar saray kumpasıdır"

Kılıçdaroğlu, hakkında siyasi yasak ve hapis kararı istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için sosyal medya hesabından video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Beraat dışında verilecek her karar saray kumpasıdır" dedi.