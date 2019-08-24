Kılıçdaroğlu: ''Demokrasinin önündeki engelleri kaldıracağız''

3. Edremit Kitap Fuarı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “bizim sevdamız, demokrasiyi bu ülkeye yeniden getirme sevdasıdır. Bunun için birlikte yaşamak ve birlikte mücadele etmek zorundayız. Hangi kimlikten, inançtan olursanız olun. Bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyorsak demokrasiyi getirmek için önümüzdeki bütün engelleri kaldırmak zorundayız. Bu konuda mücadelede kararlıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği 3. Edremit Kitap Fuarı’nda, onlarca yazar kitap imzalarken, yazar Öner Yağcı, gazeteciler Toygun Atilla, Tuba Emlek, Mustafa Balbay, Ümit Zileli, Doç. Dr. Barış Doster, SODEV Başkanı Ertan Aksoy ve ÖDP Önceki Dönem Başkanı Alper Taş da kitapseverlerle coşkulu söyleşilere imza attılar.

KILIÇDAROĞLU’NA ZEYTİN FİDANI HEDİYE EDİLDİ

Edremit Belediyesi’ni ziyaret eden ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’la görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na zeytin fidanı ve zeytinyağı hediye edildi.

Daha sonra 3. Edremit Kitap Fuarı’nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada kayyım atamalarıyla ilgili olarak “Eğer halkın iradesi topluma yansıyacaksa ve bunun adı demokrasiyse biz seçimle gelen kişilerin görevlerinden alınmalarını asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz." Dedikten sonra şunları belirtti:

"Dünya demokratik standartlarını büyütürken biz geriye doğru gidişin süreci içindeyiz. Biz gelişmiş bir demokrasinin kavgasını veriyoruz, bizim kavgamız, adalet, hak ve hukuk kavgasıdır. Bizim kavgamız, milletin idaresiyle gelmiş kişilerin hangi partiden, görüşten olursa olsun milletin iradesine darbe vurarak görevden alınmalarını doğru bulmadığımızı ifade etme kavgasıdır. Bizim yaptığımız mücadelenin sağı solu, kimliği, inanç kavramı yoktur. Bu mücadele bir hak mücadelesidir. Mücadelemizin inancı, demokrasiyi bu ülkeye yeniden getirme sevdasıdır. Biz bu sevdayı yeniden yaşamak zorundayız. Birlikte yaşamak ve birlikte mücadele etmek zorundayız. Hangi kimlikten, inançtan olursanız olun. Bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyorsak demokrasiyi getirmek için önümüzdeki bütün engelleri kaldırmak zorundayız. Birileri istedi diye onların isteklerini yerine getirmek gibi bir düşüncemiz yok.”

Konuşmasını Nazım Hikmet’ten bir şiirle bitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra alandan ayrıldı.

SAĞ YENİ POLİTİKA GELİŞTİREMİYOR

3. Edremit Kitap Fuarı’nda konuşan SODEV Başkanı Ertan Aksoy, “AKP-MHP ittifakından sonra sağ siyaset, yeni bir politka geliştiremiyor, kimlik ve değer sistemi üzerinden hareket ediyor. Bu nedenle 31 Mart seçimi öncesi birçoğumuzun o güne kadar duymadığı beka kavramını gündeme taşıdılar ama tutmadı. CHP ise halka dokundu, kent yoksulluğu ile mücadeyi öne çıkardı, söylemleri ve vaadleri anlaşılırdı” dedi.

SABAHATTİN ALİ, 71 YILLIK HÜZÜN

Birsen Temir Saraç’ın yönettiği söyleşide ise yazar Öner Yağcı, Sabahattin Ali’yi anlattı. 1940’lı yıllarda Nazım Hikmet’lerin, Sabahattin Ali’lerin yaşadığı baskıların daha sonra bütün muhalif aydınlara yönelik arttığını ancak aydınların üretmeye devam ettiklerini belirterek, birçok örnek verdi…

Daha sonra Doç. Dr. Barış Doster’in yönettiği söyleşide, gazeteci Toygun Atilla, İfşa adlı kitabı başta olmak üzere cemaat örgütlenmesiyle ilgili bilgilerini paylaştı.

TAŞ: YAŞANANLAR BİR KAYYIM DARBESİDİR

ÖDP Önceki Dönem Genel Başkanı Alper Taş ise yaptığı konuşmada “kitabın okunması ve yaygınlaşması ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Kitap fuarları demokrasi mücadelesinin önemli bir parçası oldu. Kitaplar bize yeni pencereler, yeni dünyalar açıyor, yaşamımızı güzleştiriyor” dedi. Daha sonra kayyımlara değinen Alper Taş şunları söyledi:

“Türkiye nereye gidiyor sorusu gündelik hayatımızın sorusu oldu.

Solcuların iradeleri hep iyimser oldu, aklımız ise kötümser. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri umudumuzu arttırdı. Şimdi hem irademiz, hem de aklımız iyimser. Her şey çok güzel olacak ama kendi kendine olmayacak, mücadeleyle ve dayanışmayla olacak…

AKP-MHP bloğu, Diyarbakır, Mardin ve Van’da seçilmiş belediye başkanlarını görevden aldı. Bunun adı kayyım darbesidir. Bu bir sivil darbedir. Bu hamle Sürpriz mi oldu, hayır olmadı. Çünkü bunlar seçim öncesi de İstanbul’u da, Anakara’yı da tehdit ettiler. Seçerseniz kayyım atarız dediler. İktidar bu kararla 31 Mart ve 23 Haziran yenilgisinin üzerini örtmeye, muhafeti parçalamaya, dağıtmaya, özgüvenini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Halkın egemenliğine, demokrasiye sahip çıkarak bu kararı her yerde protesto ediyoruz…

GAZETECİLİK ÖLDÜ MÜ?

Gazeteci Tuba Emlek’in sunduğu programda ise, önceki dönem milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay, gazeteci Ümit Zileli ve Doç Dr. Barış Doster “araştırmacı gazetecilik öldü mü” başlığı altında değerlendirmeler yaptılar ve basın özgürlüğünün altını çizdiler…