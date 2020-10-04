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  3. 04 Ekim 2020 17:33

Kılıçdaroğlu: Ermenistan’ın saldırısını şiddetle kınıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik saldırısını kınadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu: Ermenistan’ın saldırısını şiddetle kınıyorum
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum" dedi.

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