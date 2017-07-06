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  3. 06 Temmuz 2017 17:48

Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Sakarya'da yaşayan Yakup Çoruh, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
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Sakarya'da yaşayan Yakup Çoruh, Adalet Yürüyüşü hakkında "kamu haklarından yararlanmaya engel olunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yakup Çoruh 4 ay önce de Sakarya'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na gösterdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Sakarya'da yaşayan bir vatandaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı Adalet Yürüyüşe'ne ilişkin, "kamu haklarından yararlanmaya engel olunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sakarya Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan 49 yaşındaki Yakup Çoruh, Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği yürüyüşün D-100 karayolunda sürekli olarak trafik sıkışıklığına neden olduğunu savundu.

Karayolunun sağlıklı kullanılmasına engel olunduğunu öne süren Çoruh, 26 Haziran tarihinde bayram ziyareti için gittiği memleketi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden Sakarya'ya saatler süren yolculuğun ardından ulaştığını ve mağdur olduğunu ifade etti.

"Kamu haklarından yararlanmasını engellediği" gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olduğunu söyleyen Çoruh, "Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çözüm olarak bu yürüyüşün bir an önce sonlandırılması gerekmektedir." dedi.

Çoruh, açıklamasının ardından adliye binasına girerek, savcılığa suç duyurusu dilekçesini verdi.
Kılıçdaroğlu'na Atatürk ilkelerini sormuştu

Suç duyurusunda bulunan Çoruh, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 ay önceki Sakarya ziyaretinde de gündeme gelmişti.

Sakarya'da karşılanışı sırasında CHP liderinin yanına yaklaşan Çoruh Atatürk'ün ilkelerini sormuştu. Çoruh "Atatürk'ün, büyük liderin partisinin genel başkanı hoş geldiniz Sakarya'mıza. Sakaryalılar olarak bir ricam var efendim sizden. Atatürk ilkelerini sayabilecek misiniz efendim? Bir ikincisi de oylanacak olan anayasanın 18 maddesinin 8'inci maddesinde başbakanın olmadığını araştırırsanız görürsünüz efendim" demişti.

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