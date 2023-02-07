Kılıçdaroğlu Hatay’a gidiyor
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde büyük hasar gören ve yurttaşların yardım çığlıkları attığı Hatay’a gidecek.
Kahramanmaraş merkezli 7,7’lik ve 7,6’lık deprem 10 ili etkiledi. Binlerce insanın öldüğü felakette özellikle Hatay’da yurttaşlar AFAD ekiplerinin gelmemesi nedeniyle isyan etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün (7 Şubat) Hatay’a giderek inceleme yapacak.
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