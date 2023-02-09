Kılıçdaroğlu: ''Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum''
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlara seslenerek "Saat 22:00’de burada buluşalım" demişti. Kılıçdaroğlu saat 22:00'de bir video paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından seslenerek vatandaşları saat 22.00'de Twitter'a davet etti. Kılıçdaroğlu mesajında "Saat 22:00’de burada buluşalım" dedi.
Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:
"Size bu sefer resmi bir rapor üzerinden anlatacağım."
Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum. pic.twitter.com/TKSWOHozp1— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2023
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