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Kılıçdaroğlu: ''Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum''

Kılıçdaroğlu: ''Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum''
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlara seslenerek "Saat 22:00’de burada buluşalım" demişti. Kılıçdaroğlu saat 22:00'de bir video paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından seslenerek vatandaşları saat 22.00'de Twitter'a davet etti. Kılıçdaroğlu mesajında "Saat 22:00’de burada buluşalım" dedi. 

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: 

"Size bu sefer resmi bir rapor üzerinden anlatacağım."

Etiketler kılıçdaroğlu video kötülük deprem
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