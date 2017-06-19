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  3. 19 Haziran 2017 22:59

Kılıçdaroğlu köy evinde iftar yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün beşinci gününde köy evinde iftar yaptı.

Kılıçdaroğlu köy evinde iftar yaptı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı Adalet Yürüyüşünün beşinci gününde konakladığı Bulak köyünde, davet üzerine bir köy sakinin evinde iftar yemeğine katıldı.

Kılıçdaroğlu ve yürüyüşe katılan CHP'lilerin, Güvenpark'tan başlayan yürüyüşünün beşinci günü, Kızılcahamam sınırları içindeki Bulak köyünün girişindeki kamp alanına varılmasıyla tamamladı.

Geceyi burada geçirecek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, akşam saatlerinde bir köy sakininin iftar daveti iletildi.

Kılıçdaroğlu, davet üzerine, Bulak köyü sakinlerinden Turgut Köprücüoğlu'nun evinde iftara katıldı. İftarda köy muhtarı Turan Aslanoğlu da bulundu.

Aile üyeleriyle sohbet eden Kılıçdaroğlu, iftarın ardından kamp alanındaki karavanına geçti.

AA

iftar , köy evi , chp , kılıçdaroğlu