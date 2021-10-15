Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’na gidiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) gideceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na giderek Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bugün Merkez Bankası'na gideceğini duyuyarak Kılıçdaroğlu, "Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, bu görüşmeyi sosyal medya hesabından attığı bir tweet ile duyurdu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu eşlik edecek.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası açıklama yapacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz."