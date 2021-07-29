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Kılıçdaroğlu orman yangınları nedeniyle belediye başkanları ile görüştü

Kılıçdaroğlu orman yangınları nedeniyle belediye başkanları ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan orman yangınları nedeniyle, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan orman yangınları nedeniyle, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı telefonla aradı.

Orman yangınlarının seyri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etiketler kılıçdaroğlu yangın orman yangını
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