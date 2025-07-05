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Kılıçdaroğlu sahalara geri döndü; dikkat çeken ziyaret

Kılıçdaroğlu sahalara geri döndü; dikkat çeken ziyaret
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CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'i ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklandı.

Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Tunç Soyer ve Aslanoğlu'nu cezaevinde ziyaret ettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun Aslanoğlu'nun ailesine de ziyaret gerçekleştireceği aktarıldı.

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Etiketler Tunç Soyer kemal kılıçdaroğlu CHP ziyaret
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