Kılıçdaroğlu'na ''kılıç artığı'' demişti: Mine Kırıkkanat'a soruşturma

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "kripto kılıç artığı" diyen yazar Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mine Kırıkkanat hakkında sanal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Andımız'ın kaldırılmasını istediği iddia edilen bir paylaşımı, "kripto kılıç artığı" ifadeleriyle alıntıladı. Ardından delen tepkiler üzerine, "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" paylaşımı yaptı.

Tepkilerin devam etmesi üzerine Cumhuriyet gazetesindeki yazılara ara verdiğini açıklayan Kırıkkanat, "Kazandınız kötüler ! Biz yenilmeyi de biliriz. Yenildim, çekiliyorum. At sizin, meydan sizin, rahat rahat oynayın" dedi.