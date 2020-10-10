Kılıçdaroğlu'na yeni başdanışman

Prof. Mehmet Hasan Eken gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Ana Muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun teveccühleriyle Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildim. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim.’

Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken kimdir?

Mardin-Derik 1965 doğumlu olan Eken 1987 yılında İktisat Lisansı (Anadolu Üniversitesi), 1992 yılında Finans alanında yüksek lisans (The University of Exeter, İngiltere) diplomalarını alarak 1999 yılında Bankacılık Doktora (Marmara Üniversitesi) çalışmalarını tamamladı. 2007 yılında Muhasebe Finans Anabilim Dalında Doçent unvanını aldıktan sonra 2013 yılında profesörlüğe yükseltildi.

Türkiye Bankalar Birliği, 1994 yılı bankacılık yarışması ikincilik ödülü sahibi olan Eken’in Türkiye’de yayımlanmış dört bilimsel kitabı, değişik dergilerde İngilizce ve Türkçe yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalelerinin yanı sıra beş edebi eseri de bulunmaktadır.

Asya Muhasebe Akademisyenleri Derneği Başkanlığını 2009-2010 yılları arasında bir yıl süreyle yürüten Eken, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfında da (Finans Kulüp) 2007-2015 yılları arasında toplam sekiz sene yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2007-2012 yılları arasında Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) Danışma Divanı Üyesi olarak görev yapan Eken, Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) kurucu üyesi olarak ta hizmet etmektedir.

Geçmişte farklı üniversitelerde finans, bankacılık ve sermaye piyasaları alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermenin yanı sıra dört farklı üniversitede kırktan fazla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tez yöneterek başarıyla sonuçlandırmıştır. Farklı üniversitelerde Enstitü Müdürlüğü, Senato Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinde de bulundu.

Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar (TEMAR) Vakfı’nın 21 Haziran 2019 tarihinde yapılan genel kurulunda vakıf başkanlığına üç yıl süreyle seçilen Eken, halen Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü ve Bankacılık ve Finans Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kariyerine bankacılık sektöründe 1992 yılında, 1416 sayılı yasayla burslu öğrencisi olduğu Etibank’ta başlayan Eken, Kasım 2000’de Fon Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Yazar, Fon Bankalarının (13 adet) satış, birleştirme ve tasfiye sürecinde çalışmalarda bulunduktan sonra Yapı Kredi Bankasında Haziran 2002 – Nisan 2003 tarihleri arasında yaklaşık bir sene yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2000-2004 yılları arasında 8 Yatırım ve Portföy Yönetimi Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Romanya’da kurulu Romanian International Bank şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.