Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt: Neden açıklanmadı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zincir marketlerle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ''Diyelim ki bu üç harfli firmalar, fiyatları yükselterek kendi aralarında bir iş birliği yapmışlarsa Rekabet Kurumu var. Rekabeti bozucu eylem içindelerse zaten ceza verilecek. Bunları yapmıyorsunuz, intikam alıyorsunuz. Bu durum devlet yönetimindeki acziyeti gösteriyor'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Anayasada gayet açık hüküm var. Bütçeyi TBMM'de Cumhurbaşkanı sunar. Cumhurbaşkanının gelmesi ve kendi bütçesini savunması, eleştirileri dinlemesi ve eleştirilere yanıt vermesi lazım.

(Hüseyin Örs'ün saldırıya uğraması) Gerilimli bir siyasal atmosfer sadece siyasi partileri ve onların milletvekillerini değil sokaktaki vatandaşı da geriyor. Suçüstü halidir. Normalde Cumhuriyet Savcılığının harekete geçmesi lazım.

Biliyorsunuz otoyol ve köprülerde dolar, euro bazında fiyat belirlenmiş durumda. O fiyatlar yılda 4 kez yenilenirken asgari ücrette yılda 4 kez yenilensin ve ona göre işçiler ücret alsın diye talep var.

Devlette şu anda ikili bir yapı var. Saray bürokrasisi ve aşağıda bakanlıkların bürokrasisi. Bunların arası kopuk. Garip bir devlet yapısı çıktı ortaya.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI

Kadının kılık kıyafetinin siyaset konusu olmasını doğru bulmuyoruz. Kadınlar arzu ettiği şekilde giyinirler. Eğer siyaset konusu yaparsanız Türkiye kendi gündeminden çıkmış olur. Türkiye'nin gündemi kalkınmak, büyümek.

Erdoğan başörtüsünü istismar etmek istiyor! 'Eskiden olduğu gibi CHP olarak itiraz et' demek istiyor. Biz o tuzağa düşmeyeceğiz, bizim öyle bir derdimiz yok.

Hükümet olurken uzun sürecek olan tartışmaları daha hükümet kurmadan çözdük ve önemli mesafe aldık. Seçimden sonra oturduğumuzda hemen aynı gün ne yapacağımızı bileceğiz. Zaman kaybımız olmayacak. Hazırlığımız büyük ölçüde tamamlandı.

ADAY NEDEN AÇIKLANMADI SORUSUNA YANIT

Sorun cumhurbaşkanı adayı değil, sorun sistemde. Diyelim ki elektrikler arıza yaptı, ilk gidip sigortaya bakarsınız. Cumhurbaşkanı sigortadır. Krizleri çözecek makamdır. Akil, önyargısız ve kucaklayıcı olmak zorundadır.''