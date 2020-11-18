Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'nın tehdidine sert yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın tehdidine ilişkin ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuva-yi Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez" dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdide, "Sayın Genel Başkanı yöneltilen tehditler ise kesinlikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gereken bir husustur. Burada hukuk kuralları işler, ana muhalefet partisi lideri hiç kimse tarafından tehdit edilemez. Sadece o değil hiçbir siyasi lider. Sayın Genel Başkanın tepki vermesine gerek olmaksızın başta cumhurbaşkanı olmak üzere bu ülkenin yönetiminden biz sorumluyuz, kimse hele hele bir siyasi parti lideri tehdit edilemez diyebilmesi lazım. Bu denemediği için bugün problem var. Reformlardan bahsedildiği günlerde eğer bir siyasi parti lideri açıkça tehdit ediliyorsa, her türlü nezaketsizliğe muhatap kılınıyorsa, öbür tarafta görüşülebilecek olanlar, görüşülemeyecek olanlar diye ayrıştırılırsa bunun sorumlusu iktidar olur" diyerek tepki gösterdi.

CHP lideri ayrıca dört partinin bir araya gelerek anayasa taslağı hazırladığı iddiasına sert bir dille tepki gösterdi. "Millet İttifakı olarak bir araya geldik, ilkeleri belirledik. Anayasa çalışması yaptınız mı? Yapmadık arkadaşlar yapsaydık elimizde bir metin olurdu değil mi?" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu neden bu kadar tartışılıyor? Bütün bunları bir tarafa yatarak demokrasinin önünü tıkamak için baskı rejimini yasallaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye güçlü bir parlamenter sistem getirmeye bu ülkenin insanı kararlı" ifadelerini kullandı.