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  3. 12 Mayıs 2019 17:00

Kılıçdaroğlu'ndan Ayşe öğretmene sürpriz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayşe Çelik öğretmenin Anneler Günü'nü çiçek yollayarak kutladı. Ayşe öğretmen 6 aylık kızıyla birlikte cezaevinden tahliye edilmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan Ayşe öğretmene sürpriz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ceza alan öğretmen Ayşe Çelik’in Anneler Günü’nü gönderdiği çiçek ile kutladı.
 
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Çelik’e gönderdiği çiçekte “Anneler Günü’nüzü kutluyor, Deran’ın gözlerinden öpüyorum.” mesajına yer verdi.

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz hafta öğretmen Ayşe Çelik'e 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırmış ve 6 aylık kızıyla birlikte cezaevine giren Çelik, mahkemece tahliye edilmişti.

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