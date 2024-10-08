  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kılıçdaroğlu'ndan çirkin iftiralara sert tepki: "Beyler, kendinize gelin!"

Kılıçdaroğlu'ndan çirkin iftiralara sert tepki: "Beyler, kendinize gelin!"

Kılıçdaroğlu'ndan çirkin iftiralara sert tepki: "Beyler, kendinize gelin!"
Güncelleme:

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Gülşah Durbay hakkındaki iftiralara ilişkin sessizliğini bozarak, "Beyler kendinize gelin, bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan iddiaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibini suçlamıştı. Gülşah Durbay yaptığı açıklamada; kanser hastası olduğunu belirterek mesnetsiz, çirkin ithamlarla karşı karşı kaldığını ifade etmiş ve bunun hesabını soracağını duyurmuştu. Özgür Özel de bugün partisinin grup toplantısında iddialara yanıt vermiş, "Bu kadar ahlaksızlığa bu kadar kötülüğe, çirkinliğe dayanamıyorum. Döndüler bana saldırmak için Gülşah'ın hastanede yattığı günleri alçak bir oyuna çevirdiler. Alnınızı karışlamasam namerdim! Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cürmünüz kadar yer yakarsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Çirkin iftiraya karşı eski CHP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''BEYLER KENDİNİZE GELİN''

"Beyler, kendinize gelin… Uçurumun kenarına gelmiş ülkemizin sorunlarıyla ilgilenin! Ülkenin bu duruma gelmesinin mimarı olan Saray ile mücadele edin! Toplumsal ittifakı ulusal kurtuluşumuz için tesis edin! Erken seçim isteyin ve gereğini yapın!

Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak, belirli çevreler tarafından partimizi ve beni hedef alan sistematik bir yapıyla karşı karşıyayım. Partimin içinde-dışında siyasilerden ve gazetecilerden oluşan bu ekiplerin hangi amaçla kimler tarafından teşvik edildiğini doğrusu merak ediyorum. Hiçbir zaman bana kurulan kumpasların siyasetini yapmadım. Mağdur edebiyatı Erdoğan’ın taktiğidir.

''ALÇAK OPERASYON''

Benim yakın çevrem! bilir ki, Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm. Allah'tan acil şifasını diliyorum. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum. Erkek egemen söyleme teslim olmayan; erkek şiddetine karşı geri adım atmayan tüm kadınları selamlıyorum. Kadınlarımızı koruyacağız, Evlatlarımıza siper olacağız, Gençlerimize sahip çıkacağız, Ormanımızı, denizimizi, derelerimizi ve Vatanın her karış toprağını savunacağız. Bizler, Büyük Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi; "Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş" dahi olsa "Muhtaç olduğumuz kudretin’’ nerde olduğunu biliyoruz.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor: Açılış tarihi belli oldu İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor: Açılış tarihi belli oldu Maliye boş evler için harekete geçti: 2025'te yeni vergi dönemi başlıyor Maliye boş evler için harekete geçti: 2025'te yeni vergi dönemi başlıyor Özgür Özel'den ''İmamoğlu'na siyasi yasak'' ile ilgili sert açıklama Özgür Özel'den ''İmamoğlu'na siyasi yasak'' ile ilgili sert açıklama Pazar yerinde dilendi; saatlik kazancı şoke etti Pazar yerinde dilendi; saatlik kazancı şoke etti Dolandırıcıların yeni yöntemi: Mesajla büyük kayıplara dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi: Mesajla büyük kayıplara dikkat! İstanbul'daki kadın katilinin intiharındaki 3'üncü kişinin kimliği belli oldu İstanbul'daki kadın katilinin intiharındaki 3'üncü kişinin kimliği belli oldu Bıçak zoruyla ''borcu yoktur'' yazısı Bıçak zoruyla ''borcu yoktur'' yazısı Reyting yarışının galibi belli oldu: İşte en çok izlenen yerli diziler Reyting yarışının galibi belli oldu: İşte en çok izlenen yerli diziler Dünyanın en değerli otomobil üreticileri açıklandı Dünyanın en değerli otomobil üreticileri açıklandı Sofraların baştacı o ürünün zararları saymakla bitmiyor! Sofraların baştacı o ürünün zararları saymakla bitmiyor!
Toplu tecavüz skandalında mahkeme o videoları ifşa edecek Toplu tecavüz skandalında mahkeme o videoları ifşa edecek Soyunup tartıştığı kadınlara saldırdı Soyunup tartıştığı kadınlara saldırdı 613 km menzilli bir elektrikli model daha Türkiye'de: Fiyatı belli oldu 613 km menzilli bir elektrikli model daha Türkiye'de: Fiyatı belli oldu DEM Parti'den Bahçeli'ye müzakere teklifi DEM Parti'den Bahçeli'ye müzakere teklifi Türkiye’de en ucuz otomatik vitesli 10 araç belli oldu: 892 bin TL'den başlıyor Türkiye’de en ucuz otomatik vitesli 10 araç belli oldu: 892 bin TL'den başlıyor Kadın dalgıcın feci sonu: Parçaları köpekbalığının midesinden çıktı Kadın dalgıcın feci sonu: Parçaları köpekbalığının midesinden çıktı Bankaların hoş geldin faizleri uçtu: 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? Bankaların hoş geldin faizleri uçtu: 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? Türkiye'de en yüksek maaş hangi sektörde? İşte en çok kazandıran meslekler Türkiye'de en yüksek maaş hangi sektörde? İşte en çok kazandıran meslekler 12 gündür aranıyordu... Pelin'in cesedi ormanda bulundu 12 gündür aranıyordu... Pelin'in cesedi ormanda bulundu Hava durumu raporu açıklandı: Bir yanda bahar, diğer yanda kuvvetli yağış ve rüzgar Hava durumu raporu açıklandı: Bir yanda bahar, diğer yanda kuvvetli yağış ve rüzgar