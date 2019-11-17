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  3. 17 Kasım 2019 14:30

Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Onların sorunlarını çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ''Seçimi kaybetsek de yokum'' sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Onların sorunlarını çözeceğiz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu’nun, "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Seçim kaybetsek de yokum" açıklaması hatırlatılarak yöneltilen soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz"

Erdoğan'dan emeklilere ve emeklilikte yaşa takılanlara kötü haberErdoğan'dan emeklilere ve emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber

 

DHA

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