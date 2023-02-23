Kılıçdaroğlu’ndan İletişim Başkanlığı'na: ''Ekşi Sözlük’ten hemen çek''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engelini eleştirirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na "Elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!” diyerek seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İletişim Başkanlığı’na seslenerek, “Elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!” dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de @sozluk’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!”